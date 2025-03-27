На жителя Шадринска завели уголовное дело за одобрение нацистских преступлений
Следственный отдел по Каменск-Уральскому СУ СК России по
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Шадринска. Его подозревают в реабилитации нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, житель Шадринска на своей странице в социальной сети размещал высказывания, которые демонстрировали одобрение военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Также он выражал поддержку современных украинских нацистских организаций. При этом подозреваемый понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям.
За совершение указанного преступления, в зависимости от
обстоятельств, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа в размере до 5 млн руб.