Спасатели нашли тело пенсионера на месте пожара в Нижнекамске

В Нижнекамске спасателями после пожара в квартире на втором этаже пятиэтажного дома было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске после пожара спасатели обнаружили тело человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Нижнекамске после пожара спасатели обнаружили тело человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части вскрыли с помощью бензореза входную металлическую дверь, которая была заперта. Внутри квартира оказалась сильно захламлена различным мусором. Горение наблюдалось в зальной комнате, где пламя охватило мебель и множество вещей.

В ходе тушения пожара, площадь которого составила 18 кв. м, пожарные обнаружили тело пожилого мужчины.

Для ликвидации возгорания были привлечены девять специалистов и три единицы пожарной техники.

«Несколько лет назад в этой квартире уже был пожар», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным дознавателей Госпожнадзора, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Артём Дергунов