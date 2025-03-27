В Самаре две женщины провалились в промоину

Инцидент произошел вчера, 26 марта, около Кировского моста в Самаре. Две женщины переправлялись через реку Самара и провалились в промоину, сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Женщины не смогли выбраться сами и вызвали спасателей. Чтобы добраться до пострадавших спасателям пришлось идти в водолазных костюмах через реку около 140 метров.

«Спасатели, ломая тонкий лед и постоянно проваливаясь, прокладывали дорогу к месту происшествия. Добравшись до пострадавших, спасатели помогли им выбраться из промоины и добраться до берега ближайшего острова»,— рассказали в ведомстве.

Женщины получили сильное переохлаждение и передвигаться самостоятельно не могли. Спасатели переправили на остров надувную лодку и доставили пострадавших через протоку на берег, где передали их медикам.

Алексей Алексеев