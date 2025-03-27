Рябков: говорить о запуске диалога с США по стратстабильности пока рано

Говорить о перезапуске диалога Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности преждевременно. Об этом сегодня, 27 марта, на конференции Российского совета по международным делам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он упомянул о доносящихся их Вашингтона импульсах о готовности обсуждать контроль над ядерными вооружениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Об этом говорить преждевременно»,— констатировал господин Рябков.

Дипломат при этом подчеркнул, что в последнее время из Вашингтона на высшем уровне доносились импульсы о том, что тема денуклеаризации стран, которые фигурируют в поле зрения Вашингтона, когда речь идет о контроле над ядерными вооружениями, должна рассматриваться.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности, прерванного американской стороной в феврале 2022 года. При этом условия для переговоров по этой теме с новой командой в Белом доме, как следует из комментариев главы МИД РФ, еще не созданы.

Менее чем через год истечет срок действия важнейшего двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как писал «Ъ», если Москва и Вашингтон не договорятся о каких-то мерах ему на смену, то две крупнейшие ядерные державы впервые за полвека рискуют остаться без договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились относительно 2010 года, когда он заключался. США не согласились ни с одним из этих пунктов. При этом власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором, если американцы поступят так же. Речь идет о 700 единицах для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единицах для боезарядов на них и 800 единицах для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Кроме того, Москва обещала и далее заранее уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ, как и о крупных стратегических учениях. США, в свою очередь, заверили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору, и изъявили готовность предоставлять России такие же уведомления о пусках и учениях.

Подробности — в материале «Ъ» «У Договора СНВ истекает срок годности».

Анастасия Домбицкая