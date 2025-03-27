В Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся на 26 см за сутки

За последние сутки в Кургане значительно вырос уровень воды в реке Тобол — на 26 см. На 8 часов 27 марта вода поднялась до отметки 281 см над нулем поста, сообщает Гидрометцентр Курганской области.

По данным зауральских синоптиков, в Кургане неблагоприятные условия могут наступить, если уровень воды в Тоболе вырастет до 700 см.

Уровень реки в селе Звериноголовское на сегодня составляет 370 см. За последние сутки вода в Тоболе поднялась на 21 см.

По данным Росгидромета, в Курганской области две реки вышли из берегов — Уй в селе Усть-Уйское Целинного округа и Исеть в Шадринске и селе Мехонское Шатровского округа. Режим повышенной готовности из-за паводка введен в Целинном, Каргопольском, Шумихинском и Белозерских округах.