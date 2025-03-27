«Рычагов, чтобы не дать играть нашей сборной, сейчас немало»

Российские футбольные клубы могут вернуться на международные турниры до конца 2025 года. По крайней мере, этого не исключил президент РФС Александр Дюков. По словам чиновника, вероятность такого решения выше 50%. Причем возвращение будет касаться не только клубов, но и российской сборной по футболу. Возможно ли такое развитие событий? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Разговоры о возращении российского футбола на международную арену, наверное, многих уже утомили. Но футбольные чиновники во главе с Александром Дюковым с завидной регулярностью делают заявления о положительном решении по этому вопросу.

Без сомнения господин Дюков знает о ситуации больше журналистов всех вместе взятых, но поверить в позитивный исход в ближайшее время крайне сложно. Основные причины Александр Валерьевич сам называл не раз: «Идеологически мы с Европой действительно расходимся.

Политика там находится на первом месте, футбол — на втором. Сегодня их не устраивает одна ситуация, завтра, соответственно, будут задавать вопросы по правам человека, а послезавтра окажется, что мы яйцо не с той стороны разбиваем».

Можно, конечно, рассуждать о постоянном контакте России и США. Эти переговоры уже сдвинули дело с мертвой точки в политическом плане, только вот никакого отношения к Европе, где в итоге предстоит играть нашим клубам и сборной, все это не имеет. Нам не раз говорили, что президент FIFA Джанни Инфантино, так же как и глава UEFA Александр Чеферин, относятся к нашей стране очень хорошо. Но пока европейские политики не успокоятся, принять положительные решения по возращению России футбольные руководители не смогут, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Сможет ли Чеферин выдержать всю эту ситуацию? Маловероятно. Скорее всего, он подумает, что это должно пройти, когда разрядится политическая ситуация. Но этого ведь не только Инфантино должен хотеть, но еще и Европа».

Напомню, что даже когда чиновники из международных федераций попытались допустить к мировым соревнованиям детские и юниорские сборные из нашей страны, у политиков началась истерика, и рулевые мирового футбола, уж простите за выражение, «включили заднюю». Так что даже поле того, как завершится военный конфликт, говорить о быстром возращении нашего футбола на международную арену не стоит, уверен бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «FIFA создала очень неприятный и совершенно идиотский прецедент, когда одни команды заявили, что они по политическим мотивам не хотят играть с другой командой. Их еще кто-то поддержал, и все пошли у них на поводу. Нет никаких критериев, законов, которые бы исполнялись, и чему можно было бы четко следовать. После окончания конфликта на нормализацию отношений уйдет еще год-два».

Так что рычагов, чтобы не дать возможность играть нашей сборной и клубам, сейчас немало как у футбольных чиновников, так и у политиков европейских стран. В определенный момент речь, конечно же, зайдет о безопасности, которую гостям из нашей страны не смогут гарантировать. Кроме того, что касается сборной, то важно, где будет проходить турнир. Да, ближайший чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде, но наша команда пролетела мимо отборочного турнира, а Евро-2028 состоится в Великобритании и Ирландии.

Так что раньше 2030 года с командой Валерия Карпина вряд ли что-то произойдет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Главный зачинщик русофобии — это, безусловно, Великобритания. Я боюсь, придется ждать всей этой истории до 2030 года».

Ну а пока ждем встреч сборной с командами Нигерии и Белоруссии в июне. Обсуждается и возможность противостояния с Ираном в ноябре.

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Владимир Осипов