Суд взыскал с компании «Экострой-Дон» 28,5 млн рублей за вред экологии

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Экострой-Дон» по иску Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) более 28,5 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается в резолютивный части решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно решению суда, компанию обязали выплатить штраф за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Росприроднадзор обратился в суд с иском к компании в тюле 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экострой-Дон» зарегистрирован в 2010 году в поселке Новосветловский Ростовской области. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Учредителем общества является Альфред Минин. Выручка компании за 2023 год составила 1,2 млрд руб., прибыль — 23,3 млн руб.

«Экострой-Дон» получил статус регионального оператора по вывозу мусора от МинЖКХ области в 2018 году. Зона деятельности компании охватывала МЭОК в Красносулинском и Миллеровском районах.

В конце 2024 года власти Ростовской области объявили, что приняли решение о лишении «Экостроя-Дон» статуса оператора и с 1 февраля передали полномочия по вывозу мусора в зоне его ответственности (13 муниципалитетов) компании «Экоцентр». Она была назначена «временным региональным оператором» на период, пока не будет определен постоянный оператор посредством конкурсных процедур.

Причиной санкций в отношении «Экостроя-Дон» стало неудовлетворительное, по мнению властей, исполнение компанией обязанностей по обращению с отходами.

Как писал «Ъ-Ростов», ранее Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы компании «Экострой-Дон» на решение ростовского арбитража, который отклонил ее требование приостановить приказ регионального министерства ЖКХ о передаче функций оператора по обращению с отходами компании «Экоцентр».

Тат Гаспарян