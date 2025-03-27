Казанца, предлагавшего вклады в криптовалюту, заподозрили в хищении 1,2 млн рублей

Уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, против 21-летнего жителя Казани, подозреваемого в хищении более 1,2 млн руб. под предлогом инвестирования в криптовалюту, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанца осудят за хищение 1,2 млн руб. под предлогом инвестиций в криптовалюту

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанца осудят за хищение 1,2 млн руб. под предлогом инвестиций в криптовалюту

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 4 июня по 30 июля фигурант, используя неизвестное устройство с доступом в интернет, через социальную сеть предложил потерпевшей инвестировать средства в криптовалюту, обещая высокую прибыль. Доверившись злоумышленнику, потерпевшая перевела ему сумму, превышающую 1,2 млн руб.

Артём Дергунов