На Ставрополье защитников Курщины и Белогородчины приравняли к участникам СВО

В четверг Дума Ставропольского края приняла поправки в региональный закон «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей», распространив его действие на россиян, которые участвовали в защите Курской и Белгородской областях от вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

Таким образом, защитники Курщины и Белгородчины получили права на дополнительные социальные гарантии наравне с участниками СВО.

Кроме того, внесенные изменения уточняют категорию членов семьи погибшего (умершего) участника СВО, заключившего контракт в период с 7 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года. «Законом предусмотрено, что дети в возрасте до 23 лет относятся к данной категории при условии их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения на день гибели (смерти) участника СВО или участника специальной военной операции (заключившего контракт в указанный период — “Ъ-Кавказ“)», — пояснил председателя Думы Ставропольского края Николай Великдань, слова которого приводит пресс-служба.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных соцгарантий участникам СВО и мер поддержки их семей, будет осуществляться за счет бюджета Ставропольского края.

Согласно релизу краевой Думы, инициатором законопроекта выступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Но, по данным «Ъ-Кавказ», фактически автором инициативы является прокурор края Юрий Немкин, который разработал ее и предложил региональным властям для принятия.

Михаил Волкодав