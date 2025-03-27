Швеция наращивает расходы на оборону

Власти Швеции намерены увеличить оборонные расходы к 2030 году до 3,5% от ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Предложение правительства будет представлено на обсуждение парламента 15 апреля, голосование по нему пройдет до 20 июня. Если парламент одобрит предложение, это будет самое значительное увеличение Швецией оборонных расходов со времен холодной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Gow / TT News Agency / REUTERS, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kr Фото: Jessica Gow / TT News Agency / REUTERS, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kr

Сейчас расходы Швеции на оборону составляют 2,4% от ВВП, что уже превышает целевой показатель для стран НАТО 2%. К 2028 году Швеция хотела бы довести расходы на оборону до 2,6%. По словам премьер-министра, это позволит значительно укрепить европейскую часть НАТО, которая «прямо сейчас подвергается испытаниям». «Мы не можем предполагать или принимать как должное, что США будут продолжать действовать в Европе так же, как это было в последние 80 лет»,— заявил господин Кристерссон, добавив, что некоторые заявления и шаги администрации Трампа «очень трудно понять нам в Европе».

Алена Миклашевская