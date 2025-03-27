Глава Ямала принял участие в заседании госсовета по вопросам развития Арктики

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял участие в совместном заседании комиссий госсовета по вопросам развития Арктики, которое состоялось в Мурманске, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Среди прочего на заседании обсуждался будущий проект комплексного развития Арктической зоны РФ и Северного морского пути, который может получить статус национального. Глава ЯНАО отметил, что в будущем нацпроекте нашли отражения проекты для молодежи, такие как кампусы мирового уровня в городах Арктической зоны. Кроме того, он подчеркнул, что в проекте должно быть отражено экономическое развитие арктических территорий и Северного морского пути.

«Мы на Ямале это очень хорошо понимаем, так как сегодня за счет ключевых нефтегазовых проектов формируем практически 80% всей грузовой базы СМП, больше половины валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал Арктической зоны России. Все это — основа, после которой уже начинаются вопросы социального развития городов»,— отметил Дмитрий Артюхов, напомнив, что благодаря работе региональных властей Ямал в 2024 году вышел на третье место по уровню рождаемости в РФ.

На заседании также приняли участие помощник президента Николай Патрушев, советник президента Игорь Левитин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, главы Архангельской области, республик Саха и Бурятия и многие другие. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подводя итоги заседания, отметил, что, по общему мнению участников встречи, Арктике и Северному морскому пути нужен комплексный проект развития, который включит в себя развитие минерально-сырьевых центров, транспортной инфраструктуры, науки, кадров и создание комфортной среды для жизни.

Ирина Пичурина