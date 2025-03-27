Футбольный клуб «Акрон» покинет гендиректор

Алексей Власов покинет пост генерального директора тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Это связано с его желанием «посвятить больше времени семье». Об этом сообщили в пресс-службе ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Власов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Алексей Власов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Действующий руководитель пришел в клуб 19 августа 2021 года. За время его работы «Акрон» попал в финал Кубка России сезона 2022/23, завоевал бронзовые медали Первой лиги сезона 2023/24 и вышел в Российскую Премьер-лигу. На сегодняшний день тольяттинский футбольный клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице.

В сезоне 2023/24 Алексей Власов удостоился награды как лучший генеральный директор ФНЛ. Он завершит работу в «Акроне» в конце июля 2025 года.