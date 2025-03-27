В Истре проводят массовую эвакуацию людей из школ из-за сообщений о минировании

В образовательных учреждениях города Истра Московской области проводят эвакуацию из-за «массовой атаки» звонками о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минобрнауки. Всего в городе 17 школ, эвакуация прошла в 12 из них. Сейчас школы обследуют сотрудники полиции и кинологи.

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«Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. Усилен контрольно-пропускной режим»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что эвакуацию также провели в школе в селе Павловская Слобода под Истрой. Родители школьников рассказали медиапроекту, что при проверке здания ничего обнаружено не было. «Детей отпустили домой, все вещи остались в школе»,— приводит проект слова одного из родителей.

Полина Мотызлевская