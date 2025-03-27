В Перми в марте незначительно подешевели новостройки

В марте медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми снизилась на 0,3% по сравнению с февралем, составив 156 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили в сервисе «Яндекс Недвижимость». При этом количество доступных предложений на рынке города снизилось на 2,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Перми составила 7,4 млн руб., а средняя площадь лота — 49,9 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом в марте относительно февраля в российских городах-миллионниках средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 тыс. руб. Увеличение цен на новостройки наблюдается в 11 из 16 мегаполисов.

Наиболее значительно средняя стоимость новостроек в марте выросла в Челябинске — на 6,5%, до 167 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — на 2,4% (до 403 тыс. руб. за 1 кв. м), в Красноярске и Омске — на 2,2% (до 146 и 155 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно). Самое сильное снижение цены произошло в Санкт-Петербурге — на 4,7% (до 263 тыс. руб. за 1 кв. м), Краснодаре — на 3% (до 145 тыс. руб. за 1 кв. м) и Ростове-на-Дону — на 1,3% (до 140 тыс. руб. за 1 кв. м).

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров подчеркнул, что в сделках на первичном рынке жилья страны наблюдается заметный рост активности. «В феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен. Также все более заметное количество сделок на первичном рынке приходится на программы рассрочки от застройщиков. Это говорит о том, что игроки рынка сформировали эффективные экономические модели продаж на основе спецпредложений и небольшого сокращения объемов нового строительства»,— отметил господин Белокуров. Однако, несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России, добавил эксперт.