В Северной Осетии на пост омбудсмена избрали Артура Кокаева

Депутаты парламента Северной Осетии поддержали кандидатуру Артура Кокаева на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Его кандидатуру одобрили 59 депутатов, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парламент Северной Осетии Фото: Парламент Северной Осетии

Артур Кокаев сменит на посту Тамерлана Цгоева. Родился во Владикавказе в 1981 году, окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности юриспруденция и прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Свою трудовую деятельность Артур Кокаев начал в 2005 году в Республиканском центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» на должности юриста. В 2015 году был назначен уполномоченным по правам ребенка при главе Северной Осетии.

Николай Аксенов