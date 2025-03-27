Арестован омич, собиравший для Украины информацию о воинских эшелонах

Омский суд заключил в СИЗО на два месяца 44-летнего местного жителя, сотрудничавшего с украинской террористической организацией. Об этом сообщил Telegram-канал судов региона. На аресте обвиняемого настаивало областное управление Следственного комитета.

В материалах следствия указывается, что омич через мессенджер вступил в переписку с представителем украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено). Обвиняемый прошел обучение по минно-взрывному делу, собирал сведения о воинских эшелонах, проходящих через станцию Любинская, дислокации и численном составе военного комиссариата.

Омичу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По этой статье УК ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

Илья Николаев