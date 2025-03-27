Бывший первый замглавы администрации ДНР назначен в тамбовское отделение ЕР

Как предполагал «Ъ», бывший первый заместитель руководителя администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Костомаров вошел в команду врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Как сообщили в партии, он назначен заместителем секретаря, а также членом президиума политсовета местного отделения «Единой России» (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Назначение господина Костомарова произошло на конференции реготделения, посвященной подготовке к сентябрьским выборам. Выступая перед однопартийцами, секретарь отделения Евгений Первышов анонсировал «долгую и напряженную работу», а также обратил внимание на партийные проекты, связанные с поддержкой участников специальной военной операции.

По сведениям «Ъ», Александр Костомаров будет помогать врио Евгению Первышову с его избирательной кампанией, которая пройдет вместе с выборами в городскую думу Тамбова, подконтрольную мэру Максиму Косенкову и партии «Родина». С 2019 года господин Костомаров курировал избирательные кампании врио губернаторов Липецкой и Ульяновской областей, а также первые выборы в ДНР. В 2024 году чиновник покинул пост замруководителя администрации главы ДНР.

Сергей Толмачев, Воронеж