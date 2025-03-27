Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял четвертое место в рейтинге мэров

По итогам трех месяцев начала этого года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял четвертое место в Национальном рейтинге мэров, сообщает пресс-служба Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В декабре 2024 года господин Мавлиев был на пятой строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Первые три места в рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Тюмени Максим Афанасьев и сити-менеджер Казани Ильсур Метшин. Последние три — мэр Биробиджана Максим Семенов, глава администрации Магаса Муса Темурзиев и глава Кызыла Карим Сагаан-оол.

Исследование, объектами которого являются мэры 88 городов России, подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Майя Иванова