29 октября учредили памятной датой в Удмуртии в честь первой удмуртки-профессора

29 октября учредили памятной датой в честь первой удмуртки—профессора, заслуженного врача РСФСР Александры Перевощиковой, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. Соответствующее изменения депутаты внесли в закон «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики» на сессии сегодня, 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Александра Перевощикова родилась 29 октября 1905 года в деревне Трубашур Глазовского уезда Вятской губернии. Она вошла в историю как первая женщина-удмуртка, удостоенная звания профессора. В 1929 году Александра Перевощикова окончила медицинский факультет Пермского университета. С 1931 года работала в Ижевске, где занимала должности: участкового педиатра, заведующей детской консультацией, врача детских яслей, сада и Дома ребенка, преподавателя в медицинском училище. С 1937 года Александра Перевощикова стала ассистентом, а затем заведующей кафедрой детских болезней Ижевского государственного медицинского института.

Основное направление исследований врача – оценка здоровья детей Удмуртии. Под руководством Александры Перевощиковой сформировалась школа педиатров республики, проводились исследования болезней органов дыхания у детей, изучались методы профилактики и лечения рахита, острой и хронической пневмонии.

Врач также инициировала создание педиатрического факультета Ижевского мединститута и детского санатория «Селычка». Под ее руководством были защищены 20 кандидатских и 3 докторских диссертации. Александра Перевощикова является автором 70 научных работ.

В 1958–1965 гг. избиралась депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Удмуртской АССР нескольких созывов.

Александра Перевощикова была удостоена ордена Ленина, двух орденов «Знак Почета». Врачу присвоены звания: «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики», «Почетный гражданин Ижевска». Ее имя внесено в «Почетную Книгу трудовой славы и героизма Удмуртской Республики».