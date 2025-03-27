Американская фигуристка Алиса Лю лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Американка Алиса Лю заняла первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Спортсменки представят произвольную программу 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Fluharty / Imagn Images / Reuters, Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters Фото: Brian Fluharty / Imagn Images / Reuters, Brian Fluharty-Imagn Images / Reuters

19-летняя Алиса Лю чисто исполнила каскад тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. За исполнение короткой программы она набрала 74,58 балла. Второе место заняла японка Монэ Тиба (73,43), третье — американка Изабо Левито (73,33).

Действующая чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото расположилась на пятой строчке (71,04). Уроженки России Софья Самоделкина (Казахстан; 63,58), Мария Сенюк (Израиль; 56,96) и Екатерина Куракова (Польша; 55,52) заняли 13-е, 19-е и 21-е места соответственно. Анастасия Губанова (Грузия; 47,31) заняла 28-е место и не отобралась в произвольную программу.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет до 30 марта.

Таисия Орлова