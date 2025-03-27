Малые агрохозяйства Дона заявили об излишней нагрузке от ФГИС

Представители АККОР южных регионов РФ попросили снять с них обязанность внесения данных во ФГИС «Семеноводство». Просьба прозвучала на площадке Госдумы в ходе круглого стола, посвященного применению цифровых информационных систем в работе малых форм хозяйствования, передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внесение данных в систему забирает очень много времени. У нас семейный бизнес, мы сами и агрономы, и зоотехники, и инженеры. Сейчас приходится нанимать отдельного специалиста и платить ему зарплату, это совершенно неоправданные расходы»,— поделился мнением донской фермер Алексей Жданов.

Президент АККОР РО Александр Родин считает маловероятным, что федеральные власти пойдут на радикальные послабления для малого агробизнеса в части работы во ФГИС. «Целесообразно создать определенные консультационные службы, представители которых будут приезжать в хозяйства, собирать данные, помогать вносить их и т.д. Эти службы должны не контролировать и наказывать, а помогать фермерам»,— говорит он.

В настоящее время более четверти донских хозяйств не прошли регистрацию во ФГИС «Семеноводство». В системе зарегистрировано 5,29 тыс. сельхозпроизводителей, что составляет 74% от общего количества зарегистрированных в регионе организаций.

Аналогичная ситуация сложилась и в животноводстве. К концу 2024 года в донском регионе не были поставлены на федеральный учет около 40% КРС и 5% свиней, из 2,1 тыс. хозяйств — производителей сырого молока лишь 254 зарегистрировали крупный рогатый скот. По мнению участников рынка, выполнить требования законодательства получится не ранее 2026 года.

Валентина Любашенко