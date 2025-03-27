Торги пополнились акциями

«М.Видео-Эльдорадо», «Ростелеком», «КамАЗ», «Соллерс», «Башнефть», «Газпром нефть», «Ренессанс Страхование» и другие — в перечень для совершения сделок на Мосбирже с 29 марта добавили 26 ценных бумаг российских компаний. В общей сложности инвесторам станет доступно 79 акций для торгов в нерабочие дни. Московская биржа проводит сессии по выходным с 1 марта. Объем торгов в первые выходные эксперимента составил порядка 10 млрд руб., 15-16 марта — почти 15,5 млрд руб. При этом среднедневной объем торгов в будние дни на рынке акций в феврале составил 246 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Бумаги крупнейших компаний с высокой ликвидностью останутся в приоритете у инвесторов на торгах в выходные, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Изначально сама идея торгов на выходных была не очень продуктивной, потому что мы уже привыкли, что в праздничные дни, когда Россия торгует без внешнего мира, и тем более сейчас, когда влияние внешних рынков на российский довольно слабое, проходит с очень низкой ликвидностью. Первые эксперименты это показали.

Увеличение количества акций вряд ли что-то даст, кроме, может быть, еще каких-то небольших процентов прироста комиссионного дохода самой биржи. Большинство сделок, скорее всего, будет заключаться с теми самыми 10 акциями, которые у нас принято считать голубыми фишками. Это Сбербанк, "Газпром", "Норникель" и так далее. Ждать каких-то чудес от этих торгов, наверное, не стоит, тем более что биржа вроде как взяла определенное ограничение на волатильность, чтобы избежать каких-либо спекуляций. И это не интересно ни скальперам, ни высокочастотной торговле, то есть только тем людям, которые, я не знаю, забыли в пятницу купить немножко акций».

Торговая сессия выходных — часть торгового дня понедельника. Для защиты инвесторов от ценовых колебаний на первом этапе к торгам допускаются наиболее ликвидные акции. А максимальный диапазон изменения стоимости бумаг сужен до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Сделки в субботу и воскресенье будут задавать вектор старта основных торгов в начале недели, говорит глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Если торги идут на выходных, то там участвует мало людей, но все равно создается какая-то общая тенденция, и становится понятно, как рынок будет открываться в понедельник. Это уменьшает уровень напряжения, снижает ненужную волатильность.

Есть еще такой момент: в современной торговле очень много роботизации, мы недооцениваем на самом деле ее вклад. Это роботы, которые создают ликвидность, маркетмейкеры. Они в основном остаются на выходных. В нерабочие дни снижается биржевая торговая активность, потому что люди отдыхают, и это со своей стороны может создавать, наоборот, нездоровую волатильность на торгах, но доля маркетмейкеров, роботизированных систем, она в этом случае повышается, и бумаги остаются в рамках своих трендов без какого-то физического роста волатильности. Поэтому шаг объективно оправданный».

С 1 февраля торги по выходным дням также запустила и СПБ Биржа. Сейчас инвесторам доступны бумаги 54-х эмитентов. При этом диапазон ценовых движений по акциям также существенно сужен по сравнению с будними днями.

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Ирина Савина