Пожар в саратовском Красном Куте унес жизнь 64-летней женщины

В Красном Куте Саратовской области в результате пожара в жилом деревянном доме погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огнеборцев проинформировали о пожаре утром сегодня, в четверг. Отмечается, что мужчина сквозь сон услышал странный звук, встал, разбудил сожительницу и взрослого сына и вывел их на улицу. В жилище в это время оставалась их подруга.

Из-за отрезавшего путь огня саратовец не смог вернуться обратно за женщиной. Сам он получил ожоги. Дознаватели МЧС России выясняют причину пожара.

Павел Фролов