Виновник ДТП на Ставрополье, в котором погибли четыре человека, получил 6 лет

Петровский районный суд вынес приговор виновнику смертельной аварии на Ставрополье, осудив его на 6 лет колонии общего режима. В ДТП, которое устроил водитель «ГАЗели» погибло трое взрослых и один ребенок, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ноябре 2023 года М., управляя автомобилем "ГАЗель", перешел на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем "Лада Гранта". В результате аварии погибли водитель О. и пассажиры Р., М. и несовершеннолетняя Н.»,— следует из приговора суда.

По решению суда виновнику ДТП также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Суд частично удовлетворил гражданские иски, взыскав 2,6 млн руб. компенсации морального вреда.

Николай Аксенов