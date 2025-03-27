Выручка ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год увеличилась на 8,3 млрд рублей
По итогам января—декабря 2024 года выручка ПАО «ТНС энерго Кубань» составила 88,5 млрд руб. Это на 8,3 млрд руб. больше, чем за январь-декабрь 2023 года (80,2 млрд руб.). Данные опубликованы в ежегодной бухгалтерской отчетности предприятия.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Примечательно, что чистая прибыль «ТНС энерго Кубань» снизилась год к году почти на 1,2 млрд руб. и составила 2,2 млрд (в 2023 году — 3,4 млрд руб.). Кредиторская задолженность предприятия на конец 2024 года составила 7,3 млрд руб. (на конец 2023 года — 7,6 млрд руб.). Дебиторская задолженность общества на 31 декабря 2024 года составила 5,5 млрд руб. (на 31 декабря 2023 года — 4,2 млрд руб., на 31 декабря 2022 года — 8,3 млрд руб.).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Уставный капитал общества — 10 млн руб., основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Головной компанией ПАО является столичное ПАО «ГК "ТНС энерго"». Управляющий директор — Александр Халанский, председатель Совета директоров — Александр Парамонов.
В зону деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» входят Краснодарский край, Республика Адыгея. В 2023 году общество занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе (доля компании — свыше 50% от общего числа поставщиков).
В состав общества входят шесть филиалов: Адыгейский, Армавирский, Ейский, Новороссийский, Тимашевский и Сочинский. Численность персонала общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 1397 человек.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», для населения Краснодарского края и Адыгеи с 1 января 2025 года изменились диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии.
Их ввели на Кубани в 2024 году для пресечения скрытого коммерческого потребления энергоресурса. По данным «ТНС энерго Кубань», большинство жителей Краснодарского края и Адыгеи расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона (до 1,1 тыс. кВтч в месяц). По данным за прошлый год, средний объем потребления граждан составляет 276 кВтч в месяц.