На Кубани и в Адыгее изменились диапазоны объема потребления электроэнергии

Для населения Краснодарского края и Адыгеи с 1 января 2025 года изменились диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии. Они установлены департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

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Стоимость электроэнергии, как и ранее, будут рассчитывать по трем диапазонам, в зависимости от объема потребления ресурса, наличия/отсутствия стационарных электроплит/электроотопительных установок, межотопительного и отопительного периода, а также проживания в сельской или городской местности.

Так, в селе для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, при потреблении до 1 тыс. кВт в месяц оплата будет составлять 6,53 копейки, при потреблении 1 тыс. — 1550 кВт — 6,54 копейки, свыше 1550 кВт — 9,50 копеек. В многоквартирных домах с газовыми плитами в селе до 1,1 тыс. кВт в месяц оплата составит 6,53 копейки, при остальных объемах потребления оплата будет как и в частных домах.

У жителей городских и сельских многоэтажек, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, при потреблении до 1,1 тыс. кВт, а также у жителей частных домов при потреблении до 1,2 тыс. кВт в месяц оплата будет составлять 4,57 копейки. Почти столько же (4,58 копейки) придется заплатить жителям многоэтажек при потреблении от 1,1 тыс. до 1,7 тыс. кВт в месяц и жителям частных домов — при потреблении от 1,2 тыс. до 1850 кВт в месяц. 6,65 копейки будут платить жители многоквартирных домов, потребляющие более 1,7 тыс. кВт в месяц, и жители частных домов, потребляющие более 1850 кВт.

Дифференцированные по объемам потребления тарифы ввели на Кубани в 2024 году для пресечения скрытого коммерческого потребления энергоресурса. Еще одной целью было энергоэффективное потребление электроэнергии добросовестных потребителей. В отношении многодетных семей диапазоны потребления электроэнергии не действуют.

По данным «ТНС энерго Кубань», большинство жителей Краснодарского края и Адыгеи расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона (до 1,1 тыс. кВтч в месяц). По данным за прошлый год, средний объем потребления граждан составляет 276 кВтч в месяц.

Татьяна Ручкина