Прокуратура на Ставрополье через суд заставила сельскую школу купить лингофоны

Прокуратура на Ставрополье через суд заставила школу села Преградного вместе местными властями купить лингофонное оборудование, необходимое для изучения иностранных языков. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Отсутствие лингофонов в классе иностранных языков выявилось в ходе прокурорской проверки исполнения закона об образовании. И прокурор обратился в суд с иском к школе и администрации Красногвардейского округа с требованием обязать их купить это оборудование.

Суд этот иск удовлетворил, теперь в сельской шкоде 11 учебных мест оснащены лингафонным оборудованием.

В пресс-службе крайпрокуратуры «Ъ-Кавказ» пояснили, что пока, конечно, не все школы региона оснащены такой техникой, но власти и правоохранители предпринимают усилия, чтобы обеспечить ею образовательные учреждения по максимуму.

Михаил Волкодав