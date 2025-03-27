«РВК-Липецк» в 2024 году увеличил чистую прибыль почти в три раза

По итогам 2024 года ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ) получило чистую прибыль в 382,6 млн руб. Это в 2,7 раза больше, чем в 2023-м (141,3 млн руб.), следует из бухгалтерской отчетности общества. Выручку «РВК-Липецк» нарастил на 4%: с 2,4 до 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличилась и себестоимость продаж компании — с 1,6 млрд до 1,8 млрд руб. (на 12,5%), а вот прибыль от продаж уменьшилась — с 275,1 млн до 212,2 млн руб. (на 22,9%).

Дебиторская задолженность выросла на 27,6%: с 396,4 млн руб. до 505,9 млн руб. Кредиторская — на 51%: с 974,9 млн до 1,5 млрд руб.

Отметим, что в прошлом году «РВК-Липецк» начислял детским садам и школам облцентра плату за стоки по завышенным коэффициентам, объясняя это новыми правилами для объектов, оказывающих услуги питания и использующих моющие средства. Однако УФАС Липецкой области встало на сторону департамента образования администрации Липецка, признав эти доначисления неправомерными.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова