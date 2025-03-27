«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов между Челябинском и Москвой

С 27 апреля «Аэрофлот» будет осуществлять шесть полетов в день между Москвой и Челябинском вместо нынешних пяти. Новое расписание позволит жителям региона планировать удобные стыковки в Шереметьево с рейсами корпорации по России и за рубеж, сообщает пресс-служба компании.

С конца июня и в течение июля и августа основной перевозчик и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») суммарно будут выполнять до 55 еженедельных рейсов. Это на 12% больше, чем летом прошлого года. Кроме того, с июня стартуют собственные рейсы авиаперевозчика из Челябинска в Сочи.

Виталина Ярховска