В 2025 году в Сочи отремонтируют более 5 км теплосетей

«Сочитеплоэнерго» отремонтирует более 5 км тепловых сетей и модернизирует три котельные, переведя их на экологичное топливо в рамках подготовки курорта к отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Этот отопительный сезон в Сочи проходит штатно, теплоснабжение осуществляется бесперебойно, графики и нормативы строго соблюдаются. Параллельно приступаем к превентивным и профилактическим работам на сетях и объектах. В прошлом году выполнен ремонт тепловых сетей общей протяженностью почти 3 км, в этом году в работе еще 5 км. Мероприятия позволят снизить теплопотери и повысить надежность работы системы во всех районах курорта»,— глава курорта сообщил Андрей Прошунин.

Особое внимание компания уделит модернизации котельных. На природный газ переведут еще три объекта: в селе Молдовка, а также по улицам Астраханская и Сибирская в Лазаревском районе. После завершения работ на экологическом топливе будут функционировать 81 из 84 городских котельных, что составит 96% от их общего числа.

Одновременно запланировано увеличение производственных мощностей на котельных по улицам Бытха и Санаторной путем установки новых водонагревательных котлов. Это обеспечит надежность работы оборудования и тепловых сетей в следующем отопительном сезоне, а также снабжение необходимым ресурсом новых социальных объектов в микрорайонах.

Подача тепла в Сочи продлится до 15 апреля.

Мария Удовик