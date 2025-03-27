Водитель украл у компании 4 тысячи литров дизтоплива

В Ярославском районе полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» из-за похищения 4 тыс. литров дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомство обратился представитель транспортной компании, который сообщил, что бывший сотрудник, работавший водителем, пользуется виртуальной топливной картой в личных целях.

Полицейские выяснили, что 42-летний подозреваемый предлагал водителям на заправках приобрести дизельное топливо по заниженной цене. Заправлял он машины с помощью топливной карты организации. Общая сумма ущерба составила 250 тыс. руб.

Алла Чижова