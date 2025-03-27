Назначенный около пяти месяцев назад сити-менеджер Салавата уходит с должности

Глава администрации Салавата Альберт Муталов, назначенный на эту должность в ноябре 2024 года, покидает свой пост, сообщил он во «ВКонтакте».

«Сегодня для меня особенный день — я покидаю пост главы администрации города. Более 12 лет я был частью этой команды, на разных должностях, и старался работать честно и добросовестно, вкладывая душу в каждое дело, чтобы Салават развивался, становился комфортнее и уютнее для каждого из вас. Сейчас я принял решение двигаться дальше, но Салават всегда останется в моем сердце»,— сообщил глава администрации.

Как следует из сообщения на сайте горсовета Салавата, сегодня был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Итоги подведут 22 апреля. Исполнение обязанностей главы администрации возложены на Артура Рундау, руководившего мэрией с 2020 года до вступления в должность Альберта Муталова.

Венера Хисамова