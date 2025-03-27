ФСБ раскрыла вербовочную контору СБУ под прикрытием американской организации

Оперативники ФСБ раскрыли шпионскую сеть спецслужб Украины, которая занималась вербовкой на территории России и сбором сведений о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (есть в пользовании «Ъ»). Представители СБУ вели свою деятельность под прикрытием американской организации «RAND Corporation» (признана нежелательной в РФ).

В официальном сообщении ФСБ сказано, что в ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала «RAND Corporation» — «RAND Europe». Для подтверждения своей принадлежности к организации указываются данные в отношении, якобы, своего руководителя — Hans Pung, директора регионального филиала «RAND Corporation» — «RAND Europe».

«Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине»,— говорится в сообщении пресс-службы.