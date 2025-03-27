Дело студентки медколледжа Ижевска о ДТП со смертельным исходом направили в суд

Уголовное дело 19-летней студентки медколледжа о ДТП со смертельным исходом в Ижевске направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ей предъявили обвинение в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

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Напомним, ДТП произошло 1 декабря 2024 года. Следствие считает, что фигурантка превысила скорость на Chevrolet Niva и врезалась в дерево на ул. 10 Лет Октября. На месте аварии скончалась 21-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сидении. Еще двух пассажиров 24 и 26 лет доставили в больницу с тяжелыми травмами. Они не были пристегнуты.