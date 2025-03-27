Суд Красноуфимска рассматривает меру о помещении под стражу депутата Худякова

В Красноуфимске (Свердловская область) началось заседание районного суда, на котором рассматривается материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу депутата городской думы Анатолия Худякова, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Органами предварительного расследования депутат обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее СМИ сообщили о задержании председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова. «Сигнал» со ссылкой на источник писал, что спикера обвиняют в том, что он совмещал должность замдиректора муниципального унитарного предприятия (МУПа) и председателя думы.

Ирина Пичурина