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В Оренбуржье расследуют гибель подростка на электросамокате в ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии с участием автомобиля ВАЗ и подростка на электросамокате в Соль-Илецке. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла вечером в среду, 26 марта. Около 19:00 (MSK+1) водитель легкового автомобиля ВАЗ ехал по улице Персиянова и на перекрестке с улицей Московской столкнулся с электросамокатом под управлением 12-летнего ребенка.

В результате ДТП подросток погиб на месте. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Прокуратура проводит проверку. Также надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Георгий Портнов