Мэр Ярославля утвердил строительство ФОКа

В Ярославле в районе улиц 1-й Портовой и 3-й Портовой построят новую улицу и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на 350 мест. Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая площадь застройки составит 13,1 тыс. кв.м, из которых 1,7 тыс. — площадь планируемого здания. ФОК будет двухэтажным, для него потребуется 11 машино-мест. Но с учетом существующей промышленной застройки проектом предусмотрено 58 машино-мест. Работы проведут в три этапа: передача земли для строительства улицы, проектирование и ее строительство, возведение ФОКа на пересечении улиц 1-й Портовой и 2-й Портовой.

Алла Чижова