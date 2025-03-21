В Нижнекамске кафе «Суши Хаус» закрыли на 30 дней из-за кишечной инфекции
В Нижнекамске деятельность кафе «Суши Хаус» была приостановлена на 30 дней после сообщения о случае кишечной инфекции у клиента, который употребил роллы, приобретенные в этом заведении. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В Нижнекамске кафе «Суши Хаус» закрыли на 30 дней из-за отравления роллами
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалисты Нижнекамского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан осуществили проверку в отношении предпринимателя, владеющего заведением.
В ходе расследования выявлены следующие нарушение санитарно-эпидемиологических норм:
• ненадлежащее мытье столовой посуды;
• несоблюдение условий хранения продуктов;
• допуск к работе сотрудников без гигиенической подготовки.
Лабораторные исследования готовых блюд, а также смывов с разделочных поверхностей и столовых приборов показали наличие бактерий группы кишечных палочек.
По результатам проверки материалы дела были переданы в Нижнекамский городской суд, который приостановил деятельность кафе на 30 суток.