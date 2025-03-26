Курьер стал фигурантом дела за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ в Петербурге

В пятом часу вечера 24 марта сотрудники ГАИ у дома 9 по Лужской улице в рамках профилактической операции «Электровелосипед» остановили курьера-доставщика, который ехал без шлема, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Мужчина посчитал, что сможет «договориться» с правоохранителями на месте. Он аккуратно вложил 10 тыс. рублей в документы и передал их инспектору.

Поступок мигранта не оценили и доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (езда без мотошлема).

Попытку дать взятку задокументировали и отправили в отдел дознания УМВД РФ по Калининскому району. Там в отношении водителя электровелосипеда возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция изъяла свыше 160 электровелисипедов у курьеров во время рейда в Петербурге. На некоторых средствах индивидуальной мобильности отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Вт.

Андрей Маркелов