Президент России Владимир Путин наградил десять жителей Ростовской области за их значительный вклад в развитие региона. Указ был подписан 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Актер Ростовского театра драмы имени Максима Горького Юрий Добринский получил звание заслуженного артиста России. Ольга Федотова из Клинической больницы «РЖД-Медицина» удостоена звания заслуженного врача России, а директор Ростовского дома-интерната № 2 для престарелых и инвалидов Лариса Бучукури стала заслуженным работником социальной защиты населения.

Медали «За труды по сельскому хозяйству» вручены Александру Березину из компании «Кагальник-Агро», Сергею Казьмину, Виктору Коршунову, Николаю Нитуте, Сергею Пушкарскому, Владимиру Самсонову и Александру Туркину.

Тат Гаспарян