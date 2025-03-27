На Кубани объем сделок аренды складов в 2024 году сократился на треть

В Краснодарском крае объем сделок аренды складских помещений в 2024 году сократился на 34,3% — до 197 тыс. кв. м в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group. Если в 2023 году пик активности пришелся на IV квартал, то в прошлом — на III квартал (3 из 4 сделок), уточняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, арендная ставка в складских помещениях класса A в Краснодарском крае по итогам 2024 года выросла в среднем на 17,7%: с 8,5–9 тыс. руб. в 2023 году до 10–11 тыс. руб./кв. м в год в прошлом.

Осенью «Ъ-Кубань» писал, что в первых трех кварталах прошлого года объем сделок с качественными складскими площадями составил 131 тыс. кв. м. Это почти в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«В 2024 году в Краснодарском крае наблюдалась неоднозначная динамика на рынке аренды складских помещений. Она быть обусловлена несколькими факторами, такими как сезонные колебания, когда высокая активность в первых трех кварталах могла быть связана с подготовкой компаний к пиковым сезонам продаж, особенно в сфере электронной коммерции. В IV квартале потребность в дополнительных площадях могла снизиться. Экономические условия также сыграли свою роль: рост стоимости аренды на 18% мог привести к снижению спроса со стороны арендаторов, особенно небольших и средних предприятий, для которых повышение расходов критично. Насыщение рынка, вызванное значительным ростом арендных сделок в начале года, могло привести к естественному снижению активности»,— прокомментировал Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Маргарита Синкевич