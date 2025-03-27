В Ставрополе в ДТП погибли мотоциклист и его пассажир
В Ставрополе на улице Западный обход произошла авария, в результате которой погибли мотоциклист и его пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
ДТП случилось около полуночи 27 марта. Водитель мотоцикла Yamaha не смог удержать транспортное средство и столкнулся с автомобилем Haval. Автомобиль после удара наехал на бордюр и перевернулся.
Оба мужчины, находившиеся на мотоцикле, погибли на месте. Личности погибших пока устанавливаются. Водительница Haval, 42-летняя жительница Шпаковского округа, не пострадала. За последние два года она не привлекалась к административной ответственности.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия и степень вины участников уточняются.