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В Ставрополе в ДТП погибли мотоциклист и его пассажир

В Ставрополе на улице Западный обход произошла авария, в результате которой погибли мотоциклист и его пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП случилось около полуночи 27 марта. Водитель мотоцикла Yamaha не смог удержать транспортное средство и столкнулся с автомобилем Haval. Автомобиль после удара наехал на бордюр и перевернулся.

Оба мужчины, находившиеся на мотоцикле, погибли на месте. Личности погибших пока устанавливаются. Водительница Haval, 42-летняя жительница Шпаковского округа, не пострадала. За последние два года она не привлекалась к административной ответственности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия и степень вины участников уточняются.

Николай Аксенов

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