В конце мая в Ессентуках пройдет самый крупный в РФ фестиваль аэростатов

С 25 по 27 мая в Ессентуках пройдет фестиваль аэростатов, посвященный 200-летию курорта и Кавказскому инвестиционному форуму. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Событие соберет на Кавказских Минеральных Водах 26 аэростатов и станет самым крупным воздухоплавательным мероприятием Юга России»,— заявил мэр Ессентуков.

В рамках мероприятия запланировано девять свободных полетов с видом на Эльбрус, которые пройдут над каньонами и ущельями Кисловодска, вершинами гор Бештау и Железная, источниками Ессентуков и Пятигорском. Также будет организовано ночное свечение аэростатов.

Фестиваль включит спортивные полеты с вручением призов победителям.

Николай Аксенов