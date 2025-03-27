На донских объектах энергетики установят защиту от дронов

Росгвардия Ростовской области обязала собственников объектов ТЭК установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилить охрану из-за регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на официальном сайте управления Росгвардии по Ростовской области.

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Для защиты от подобных угроз введены допмеры, включающие обязательную установку комплексов радиоэлектронного подавления и усиление охранных структур. Помимо этого, силовые ведомства уже передали охранным организациям, отвечающим за безопасность стратегических объектов, дополнительное вооружение, чтобы повысить уровень защиты, говорится в сообщении.

Ростовская область имеет административные границы с ДНР и ЛНР. На территории Ростова-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.

Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку беспилотники регулярно атакуют социальные объекты. По данным Министерства обороны России, большое количество беспилотников сейчас сбивается именно в зоне административной границы с Донбассом, в зоне подлета к объектам жизнеобеспечения, объектам топливно-энергетического комплекса, которые в первую очередь подвергаются атакам ВСУ.

Валентина Любашенко