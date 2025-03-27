Саратовская область занимает первую строчку в ПФО по валовому сбору овощей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что регион находится на первом месте в Приволжском федеральном округе (ПФО) в части валового сбора овощей в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Его слова передает Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, в регионе собрали более 111 тыс. тонн картофеля и свыше 482 тыс. тонн сахарной свеклы. Закладка садов на 450 га и питомников на 150 га превысила плановое значение в 1,5 раза.

Губернатор отметил: рабочие собрали 57 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, хотя весной от аномальных заморозков пострадало свыше 65% садов. Роман Бусаргин указал на рост производства мяса, яиц, товарной аквакультуры к уровню 2023 года — 1%, 5,6% и 0,3% соответственно.

Павел Фролов