Прибыль Лысьвенского метзавода перевалила за 2 млрд рублей

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» (ООО «ММК-ЛМЗ») раскрыло финансовые показатели за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия снизилась на 3,7% и составила 28,5 млрд руб. (в 2023-м — 29,6 млрд руб.). Чистая прибыль общества выросла до 2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 15% (годом ранее — 1,7 млрд руб.). При этом нераспределенная прибыль компании за отчетный период составила 7,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно финансовому отчету, в 2024 году ООО «ММК-ЛМЗ» выплатило дивиденды на общую сумму 1,5 млрд руб., в 2023-м — 1,6 млрд руб.

«ММК — Лысьвенский металлургический завод», основанный в 1785 году княгиней Варварой Шаховской, одно из старейших предприятий Урала. Изначально завод выпускал чугун и изделия из него, позже производственная номенклатура расширилась за счет кованой, прокатной и другой металлопродукции. «ММК-ЛМЗ» занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. С 2017 года предприятие входит в состав Магнитогорского металлургического комбината.