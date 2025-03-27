Сербия может создать союз с Венгрией и Словакией в ответ на договор Косово

Сербия рассматривает возможность заключения военно-политического союза с Венгрией и Словакией. Эту инициативу сербское правительство рассматривает как ответ на подписание соглашения о сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово. Об этом «Известиям» заявил глава комитета сербского парламента по делам диаспоры Драган Станоевич.

«Сербия будет создавать союзы с государствами, которые не подчиняются диктату Брюсселя»,— подчеркнул глава комитета. По словам господина Станоевича, Белград уже ведет переговоры с Будапештом о взаимной поддержке.

18 марта Албания, Хорватия и Косово подписали декларацию о военном сотрудничестве, включая совместные учения и обмен разведданными. В Сербии это расценивают как провокацию, учитывая непризнанный статус края Косово и Метохия.

Подробнее о новом союзе на Балканах — в материале «Хорватия, Албания и Косово сообразили на троих».