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Мэром Верхней Пышмы переизбрали Ивана Соломина

Главой Верхней Пышмы (Свердловская область) вновь избран Иван Соломин. Решение единогласно приняли депутаты думы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Конкурентом Ивана Соломина на выборах был его заместитель по общим вопросам Алексей Александрович Редин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также единогласно были избраны председатель думы Иван Зернов и заместитель председателя думы Сергей Шахмаев.

Иван Соломин родился в 1979 году в Серове. Окончил Уральский государственный технический университет-УПИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в ОАО «Металлургический завод им. Серова» и управлении капитального строительства ОАО «Уралэлектромедь».

В 2015 году он был назначен на должность первого заместителя главы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории, а в августе 2017-го впервые был назначен на должность мэра города.

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