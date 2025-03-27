Глава Сочи вошел в топ-20 национального рейтинга мэров

Мэр Сочи Андрей Прошунин занял 15-е место в национальном рейтинге глав городов России за первый квартал 2025 года. Исследование подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Оценка деятельности градоначальников основана на результатах анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / agproshunin Фото: t.me / agproshunin

Политолог и экономист Иван Чумаков отметил усложнение экономической ситуации в Сочи, указав, что пока экономические условия в городе ухудшились. В частности, он подчеркнул, что еще не известно, как разлив мазута отразится на отпускном сезоне, добавив, что это может быть только информационной проблемой, но люди относятся к ней настороженно.

Среди актуальных проблем курорта господин Чумаков выделил инфраструктурные ограничения, риски наводнений и оползней, а также сложную ситуацию в строительной отрасли. Он отметил, что из-за изменения градостроительного плана в Сочи изменились условия строительства и инвестиционная структура, добавив, что власти искусственно поддерживают стоимость жилья.

По мнению господина Чумакова, градоначальник будет балансировать между федеральным центром, краевыми властями и местными элитами в непростых условиях, связанных с выявленными нарушениями в строительной сфере и изменениями в региональной власти.

Первое место в национальном рейтинге мэров занял глава Москвы Сергей Собянин. Второе место занял руководитель Тюмени Максим Афанасьев, третье — глава Казани Ильсур Метшин. В пятерку лидеров также вошли Ратмир Мавлиев (Уфа) и Хас-Магомед Кадыров (Грозный).

Мария Удовик