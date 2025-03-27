Объявлен тендер на расширение мощностей ЦОД в Новосибирске за 140 млн рублей

«Центр информационных технологий Новосибирской области» объявил тендер на оказание услуг по расширению вычислительных мощностей и среды Центра обработки данных (ЦОД) правительства региона. Стоимость контракта составила 140 млн руб., указывается на сайте госзакупок.

Договор будет заключен с подрядчиком до 18 июня 2025 года. Услуги должны быть оказаны в три этапа. В рамках первого — до 14 мая — победителю торгов предстоит подготовить и согласовать комплект технической документации по расширению вычислительных мощностей и среды виртуализации ЦОД.

На втором этапе — до 30 мая — необходимо поставить оборудование и ПО, на третьем – до 18 июня — произвести расширение вычислительных мощностей центра.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине марта этого года московская компания «Техконсур» выиграла аналогичный тендер на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса ЦОД правительства области. Контракт был заключен с организацией за 136,4 млн руб. Подрядчику необходимо подготовить план расположения оборудования, смонтировать его и произвести пуско-наладку. Работы должны быть завершены до 11 апреля 2025 года.

Александра Стрелкова